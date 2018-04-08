Планы ЦРУ и МИ-6 на судьбу Скрипалей объяснили желанием «спрятать концы в воду»

Сотрудники российского посольства в Великобритании прокомментировали статью The Sunday Times, в которой говорится, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территорию Соединенных Штатов.

«Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства – от животных до целых домов – уничтожены, реакция британских СМИ «под контролем правительства», – констатировали дипломаты в Twitter российского диппредставительства.

«Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду?», – задались вопросом сотрудники российского посольства в Великобритании, высказав сомнение о ходе расследования инцидента в Солсбери.

Накануне The Sunday Times сообщила, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Комментируя статью, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.