Клинцевич: Скрипалей хотят спрятать, чтобы не сболтнули лишнего

За планами британской МИ-6 и американского ЦРУ о переправке Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территорию Соединенных Штатов кроется желание спрятать потерпевших, чтобы они не рассказали лишнего, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

«Видимо, организаторы беспрецедентно скандального дела Скрипаля, если верить Sunday Times, решили модифицировать старую как мир формулу: нет человека – нет проблемы», – написал он в Facebook.

«Смысл их намерений состоит в том, чтобы «спрятать» потерпевшего, дабы он не сказал ничего лишнего, продолжая одновременно – максимально долго, как это только возможно – спекулировать на его деле», – заметил сенатор.

По его словам, британским и американским спецслужбам Скрипаль больше «просто не нужен – ни живой, ни мертвый».

The Sunday Times ранее сообщила, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Сергея и Юлии Скрипалей на территорию Соединенных Штатов, где им предоставят документы на новые имена.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты могут полностью перевернуть ход расследования по делу Скрипаля, который, как утверждает Лондон, якобы был отравлен смертельно опасным нервно-паралитическим веществом.