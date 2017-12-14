Юлию Скрипаль перевезли из больницы в «безопасное место»

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из больницы в Солсбери и доставлена в «безопасное место», сообщают британские СМИ.

Как отмечают источники Би-би-си, 33-летнюю женщину выписали в понедельник и перевезли в безопасное место.

Ее 66-летний отец остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы после отравления в Солсбери.

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.