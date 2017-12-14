Стало известно о выписке Юлии Скрипаль из больницы

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в Солсбери, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Так, Юлию Скрипаль «должны были выписать» в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали, передает РИА «Новости».

Вместе с тем представитель больницы Солсбери заявил, что никакой новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.

По сообщениям британских СМИ, агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.

Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.