Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона о том, что Москва создала «29 теорий отравления Скрипалей».

«Сегодня Борис Джонсон заявил, что Россия создала «29 теорий отравления Скрипалей». Пасха, ругаться нельзя. Ну тогда почитайте вот это», – написала Захарова в своем Facebook, опубликовав ссылку на запись в группе «Русская Канада», где прописаны все «британские теории» по делу, противоречащие друг другу.

В ней, в частности, отмечается, что сначала утверждалось, что Скрипали отравлены мощнейшим ядом, который «убьет полстраны мгновенно». Затем говорилось, что отравлены они «в ресторане, на лавке, в машине, в доме, гречкой», однако «не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня». Нашедший их полицейский при этом едва не погиб сразу.

В итоге все пострадавшие неожиданно пришли в себя.

Также автор поста заметил, что ресторан, парк, дом в Солсбери после инцидента были оцеплены «космонавтами в скафандрах» из-за якобы высокой токсичности вещества, но полицейские находились рядом без какой-либо защиты.

Еще одно несоответствие: животные в доме, где якобы были отравлены Скрипали, остались в живых и умерли от голода, однако их все равно кремировали, так как они «отравлены сильнейшим ядом».

«Охренительная комедия получилась. Это будет посильнее Фауста Гете», – написал автор поста.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты могут полностью перевернуть ход расследования по делу Скрипаля, который, как утверждает Лондон, якобы был смертельно отравлен нервно-паралитическим веществом, однако в эту субботу внезапно заговорил. А несколькими днями ранее также внезапно заговорила дочь Скрипаля, тоже якобы смертельно отравленная в Солсбери.