ЕС согласовал санкции против Петрова и Боширова

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», – передает его слова ТАСС.

В декабре премьер Великобритании Тереза Мэй также утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с инцидентом в Солсбери.

Кроме того, на Петрова и Боширова уже наложили санкции США.