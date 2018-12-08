В Британии подготовили санкции против шести российских бизнесменов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с инцидентом в Солсбери.

В список вошли российские миллиардеры и предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги. Об этом сообщил источник Daily Telegraph в британском правительстве, передает РИА «Новости».

Санкционные меры, в частности, могут включать в себя возможность аннулирования виз, установления ограничений на передвижения или введение мер в отношении финансовых и имущественных активов, расположенных на территории Великобритании.

«Цель этих мер, которые мы намерены принять, – ограничить маневренность (этих лиц) и возможность путешествовать и свободно осуществлять свою деятельность в Британии, Европе и других местах», – рассказал источник.

Он уточнил, что планируемые санкции – ответ на инцидент в Солсбери, где в марте отравились Сергей и Юлия Скрипаль.

Выбор бизнесменов, как объяснил источник, обусловлен тем, что «было установлено, что эти лица имеют очень близкие профессиональные и финансовые отношения с президентом Путиным».

В Британии полагают, что эти лица могут выполнять распоряжения Кремля, включая использование их финансового потенциала в интересах России.

В четверг стало известно, что MI5 усилили наблюдение находящимися в Британии сотрудниками МИД России.

В ноябре Лондон потребовал от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых называют ответственными за отравление Скрипалей.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.