Британия установила слежку за российскими дипломатами

Находящиеся в Великобритании сотрудники МИД России начали новую волну «шпионских миссий», в связи с чем в MI5 усилили наблюдение за ними, следует из документа, якобы распространенного британской разведслужбой.

Сотрудникам MI5 предписано обращать особое внимание на автомобили дипломатов; в документе приводится список регистрационных номеров этих машин, сообщает издание Mirror.

Британские разведчики должны следить за передвижением указанных автомобилей, фиксировать количество находящихся в салонах людей.

Ранее в ноябре британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что российской разведке был нанесен серьезный ущерб в результате действий Запада в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

До этого Лондон потребовал от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых называют ответственными за отравление Скрипалей.