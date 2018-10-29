Лондон потребовал от ЕС ввести санкции против российской разведки

Лондон требует от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Соединенное Королевство считает ответственными за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам источников The Times, в черный список должны войти шесть человек из руководства Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Санкции могут быть введены в рамках согласованного ЕС режима ограничительных мер против стран, применяющих химическое оружие.

В рамках санкций Британия планирует заморозить активы россиян и запретить им въезд в ЕС. Британские власти рассчитывают получить одобрение стран-партнеров «в течение нескольких недель». Публикация черного списка запланирована на декабрь.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.