Мэй заявила о подрыве потенциала российской разведки

Российской разведке нанесен серьезный ущерб в результате действий западных стран в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Мэй заявила, что ущерб российской разведке нанесла крупнейшая коллективная высылка представителей России в ответ на «атаку в Солсбери», передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Премьер Великобритании утверждает, что из-за масштабной «высылки шпионов» Лондоном и его союзниками потенциал российской разведки «существенно подорван» на «многие последующие годы».

В пятницу Лондон потребовал от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых называют ответственными за отравление Скрипалей.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.

Всего было выслано около 140 дипломатов и военных атташе.

Позже Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – ими якобы являются Руслан Боширов и Александр Петров. Позже были названы «настоящие имена» «отравителей».