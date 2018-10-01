Раскрыто «реальное имя» Александра Петрова из дела Скрипаля

Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей.

Петровым оказался военный врач Александр Евгеньевич Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС России, утверждается в сообщении The Insider.

В материале говорится, что Мишкин родился в отдаленном поселке Лойга в Архангельской области. Разведчик якобы участвовал в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы.

Портал также опубликовал фото паспорта Мишкина.

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, якобы причастного к «отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.

В середине сентября портал Bellingcat совместно с The Insider опубликовал расследование с утверждением о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов якобы «действительно являются сотрудниками российских спецслужб».