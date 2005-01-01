Британская газета Daily Telegraph утверждает, что настоящее имя якобы виновного в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига.

Издание пишет, что 39-летний Чепига скрывается под именем Руслан Боширов, а информация эта якобы раскрылась благодаря совместному с инициативной группой Bellingcat расследованию, передает ТАСС.

Между тем, ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Утечка связана с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.

Ранее Bellingcat изучил базу ФМС и якобы нашел там паспортные данные Петрова со штампом «сведений не давать», что, по мнению активистов, указывает на его работу со спецслужбами. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала это расследование.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, Лондон сразу после этого бездоказательно обвинил в этом Россию. Значительно позже были названы «подозреваемые» в отравлении – ими якобы являются Александр Петров и Руслан Боширов, которые дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.