Захарова задала «главный вопрос» к расследованию Bellingcat о Петрове и Боширове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала расследование портала Bellingcat о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове.

«После того, как Bellingcat сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данные ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть – Bellingcat. И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», – написала Захарова в своем Facebook.

Она обратила внимание, что про Петрова и Боширова Лондон «объявил давно», однако с тех пор не появлялось никакой информации о базах данных ФМС.

«Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии», – заметила Захарова.

По ее словам, главный вопрос к авторам расследования в другом. «Почему Bellingcat легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? (...) Почему Bellingcat пять месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Bellingcat уже несколько лет «монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной».

Ранее портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», опубликовал новые сведения об «отравителей Скрипалей». В Сети уже высказали сомнение в достоверности представленных материалов.

Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Отметим, СМИ сообщали, что портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», финансировался британской разведкой MI-6.