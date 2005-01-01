Bellingcat нашли «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

Портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», опубликовал новые сведения о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове. В Сети уже высказали сомнение в достоверности представленных материалов.

В совместном расследовании Bellingcat и The Insider утверждается, что Петров и Боширов «действительно являются сотрудниками российских спецслужб». Портал опубликовал первую часть расследования, полную версию которого обещали придать огласке в начале следующей недели.

«Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он «родился» в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет», – говорится в расследовании.

Из заявки на паспорт, которую изучили мы с @the_ins_ru, нам удалось узнать новые данные о Петрове: полное имя (настоящее ли?) — Александр Евгеньевич Петров, дата и место рождения — 13 июля 1979 г, г. Котлас. ФИО и дата рождения совпадают со списком пассажиров «Аэрофлота». pic.twitter.com/CDToZwY0v9 — Беллингкэт (@bellingcat_ru) 14 сентября 2018 г.

В 2009 году Петров якобы получил «взамен испорченного», в его досье указан номер старого паспорта. Журналисты утверждают, что паспорта «никогда не существовало в природе».

На файле с паспортными данными Петрова якобы есть штамп «сведений не давать». В пустом файле с биографий имеется подпись «с.с.» (совершенно секретно).

Также в расследовании заявили, что номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются лишь одной цифрой – у Боширова номер кончается на 1294, у Петрова на 1297. Сообщается, что в базе ФМС загранпаспортов Петрова и Боширова нет.

«Кстати, из данных регистрации следует, что оба «туриста» купили билеты 1 числа (марта – прим. ВЗГЛЯД), за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. Откуда такая спешка – можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль. Вряд ли это совпадение, не исключено что «туристы» посчитали, что это как-то может повлиять на их планы и решили поспешить», – отмечается в расследовании.

Мы также получили в распоряжение список пассажиров рейса «Москва-Лондон», на котором летели Боширов и Петров. Из списка следует, что они заказали билеты в 10 вечера по Москве накануне полета. При этом в интервью РТ они говорили, что давно планировали поездку. Странно, правда? pic.twitter.com/CFOefpycCX — Беллингкэт (@bellingcat_ru) 14 сентября 2018 г.

По мнению журналистов, сомнение вызывают и российские паспорта Петрова и Боширова. Документы выданы УФМС 770001 по городу Москве, где «простые смертные» якобы не получают паспорта.

«Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку (для них это синоним «блатных» номеров автомобиля), либо представители силовых органов. Так, например, паспорт в этом УФМС получали бывший зампред Роснефти Эдуард Худайнатов, медиаменеджер Сергей Лисовский», – указано в расследовании.

Журналист Максим Кононенко отметил, что Bellingcat в своем расследовании «сами себя превзошли». «Зацените цитаты: «Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс (документ имеется в распоряжении The Bellingcat и The Insider)… Есть ли документ в публикации? Нет!» – пишет Кононенко в Telegram.

Он также усомнился в том, что Петров и Боширов якобы посчитали, что покупка билетов Юлией Скрипаль могло повлиять на их планы. «Как это могло повлиять на их планы? Разве что тем, что убивать надо было двоих, а не одного?» – иронизирует журналист.

«Вся остальная фактура (а ее мало) подкрепляется какими-то мутными сканами (качества факса 90х годов) и такого же качества скрином с таблицы с замазанными столбцами. Ну конечно! Лох-несское чудовище», – добавил Кононенко.

Другой журналист Олег Кашин в своем Telegram предположил, что Петров и Боширова находятся под госзащитой, и поэтому их даны засекречены.

«По опыту своей госзащиты могу сказать, что данные обо мне тоже секретили, то есть вызывают и говорят – мы вас секретим. А что это значит? Ну вот захотят вас пробить по базам, а там ничего нет. Ну ок, хотя я тогда так и не понял, как это технологически, но видимо, это то, о чем пишет Канев, когда стоит печать «сведений не давать», то есть Петров и Боширов, я думаю, под госзащитой», – подчеркнул Кашин.

Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

СМИ сообщали, что портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», финансировался британской разведкой MI-6.