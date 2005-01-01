ФСБ начала проверку утечки личных данных Петрова и Боширова

ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Великобританией в причастности к «делу Скрипаля».

Утечка связана с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По данным источника, ФСБ ищет сотрудников полиции, которые могли продать журналистам или кому-то еще документы Петрова и Боширова.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – отметил источник.

Ранее проект The Bellingcat изучил базу ФМС и якобы обнаружил на файле с паспортными данными Петрова штамп «сведений не давать», после чего пришел к выводу, что россияне являются сотрудниками спецслужб. Иностранные журналисты утверждали, что дозвонились до Минобороны, позвонив по телефону из «анкеты» на имя Александра Петрова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала расследование.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, после чего Лондон сразу бездоказательно обвинил в этом Россию. Недавно были названы «подозреваемые» в отравлении – Александр Петров и Руслан Боширов, которые дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.