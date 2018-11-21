США наложили санкции на Петрова и Боширова

Минфин США добавил в санкционный список Анатолия Чепигу и Александра Мишкина (якобы скрывавшихся под именами Руслана Боширова и Александра Петрова), которых считают подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери в марте этого года.

В документе Минфина указывается, что санкции накладываются на Чепигу (a.k.a. Боширова) и на Боширова (a.k.a. Чепигу), а также на Александра Мишкина (a.k.a. Петрова).

Всего в список внесены 18 россиян, три компании и один интернет-ресурс. Из 18 россиян, по данным Минфина, якобы 15 сотрудников ГРУ, передает РИА «Новости».

В санкционный список также попала сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова, которой вменяют участие в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США» за счет «распространения дезинформации» и «провоцирования споров» по широкому спектру резонансных вопросов.

Также в списке оказались четыре российских информационных ресурса: «Экономика сегодня», «Невские новости», «Федеральное агентство новостей» (ФАН) и «USA Really».

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию, после чего было выслано около 140 российских дипломатов и военных атташе из западных стран.

Только осенью Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – ими якобы являются Руслан Боширов и Александр Петров. Позже были названы «настоящие имена» «отравителей».