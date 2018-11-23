Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с перемещением россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по британскому городу Солсбери.

В сообщении Скотланд-Ярда говорится, что запись с камер слежения демонстрирует «двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов», передает РИА «Новости».

В полиции Лондона уточнили, что на видеокадрах Петров и Боширов «прибывают и перемещаются по Солбсери, 4 марта».

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко обратил внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.