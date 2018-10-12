Москва указала на отсутствие запроса Лондона по поводу Петрова и Боширова

Посол России в Лондоне Александр Яковенко обратил внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.

Дипломат подчеркнул, что Петров и Боширов не нарушали российское законодательство и официальных обвинений им предъявлено не было, передает ТАСС.

Кроме того, он обратил внимание, что не было никакого официального запроса о расследовании этого вопроса со стороны британского правительства.

«Мы установили личности этих людей, у нас нет оснований им не доверять», – сказал Яковенко, отвечая на вопрос, проводилось ли расследование возможного участия Боширова и Петрова в инциденте в Солсбери.

Кроме того, он указал, что у российских властей нет оснований не верить информации, озвученной Бошировым и Петровым в интервью телеканалу RT.

Яковенко также обратил внимание, что власти Великобритании держат дело об отравлении в Солсбери в секрете и отказываются от сотрудничества.

Отметим, «настоящих» фамилий «подозреваемых» по делу Скрипалей не оказалось в базах Интерпола.