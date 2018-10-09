«Настоящие» фамилии «подозреваемых» по делу Скрипалей не нашли на сайте Интерпола

На сайте Интерпола нет фамилий «Мишкин», «Чепига» и «Боширов», которые некоторые СМИ связывают с инцидентом в Солсбери.

Поиск по фамилии «Mishkin» в разделе с лицами, объявленными в международный розыск, не дал результатов, сообщает РИА «Новости».

Журналистам не удалось найти в этом разделе и фамилию «Chepiga». Поисковой запрос «Boshirov» также не увенчался успехом.

По фамилии «Петров» сайт Интерпола показал три результата. Двое из них – граждане Болгарии, третий – гражданин России Виталий Петров, его фото не похоже на якобы подозреваемого Александра Петрова.

Вместе с тем, Скотланд-Ярд отказался комментировать расследования Belligcat по подозреваемым в деле Скрипалей.

«Мы ранее уже говорили, что считаем, что они использовали псевдонимы, выпущены европейский ордер на арест и «красные уведомления» Интерпола... Мы не собираемся комментировать предположения касательно их личностей», – сообщил представитель полиции Лондона.

Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», в понедельник вечером раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, якобы причастного к «отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.