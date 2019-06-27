Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times перед саммитом G20 призвал не ждать прорывных решений от встречи лидеров в Осаке. Но, по его словам, можно надеяться на то, что будут сглажены противоречия и созданы основы для позитивного движения вперед.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а «двадцатка» – ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что все остальное – только детали, прикладывающиеся к основным темам саммита.

Также Путин поддержал председательство Японии, отметив, что Россия будет поддерживать все, что касается «развития современных технологий, информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия».

«Хотя в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед», – отметил он.

У Путина спросили, чем президент США Дональд Трамп отличается от других американских лидеров.

«У каждого есть свои преимущества, а о недостатках пускай судят их избиратели», – ответил президент России.

«Господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают», – передает слова Путина ТАСС.

Президент России связал «феномен Трампа» и происходящее в Европе с отрывом руководящих элит от народа.

«Трампа можно критиковать за стену с Мексикой. Но рядовые граждане США говорят – «молодец, мужик, хоть что-то делает», – сказал российский лидер.

По мнению Путина, Трамп победил на выборах, так как принял во внимание изменения в обществе, а не из-за вмешательства России, которого не было.

Путин также сообщил, что надеется обсудить с Трампом в Осаке договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Напомним, Путин примет участие в саммите G20, который начнется в пятницу. Днем (в 8.00 по московскому времени) ожидается его полуторачасовая встреча с президентом США Дональдом Трампом.