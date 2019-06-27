Названа запланированная продолжительность встречи Путина и Трампа

На встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке отводится полтора часа, следует из документа Белого дома.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 28 июня в 8.00 мск. Встреча, как ожидается, пройдет в присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон.