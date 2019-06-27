Белый дом подтвердил время встречи Путина и Трампа

Администрация главы американского государства Дональда Трампа сообщила расписание президента США на 28–29 июня, когда состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Осаке.

В пятницу в 8.30 по местному времени Трамп проведет встречу с главой японского правительства Синдзо Абэ, в 9.15 к ним присоединится глава кабмина Индии Нарендра Моди, а в 9.35 Трамп и Моди переговорят уже без Абэ, передает РИА «Новости».

В 10.15 Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, в 15.30 у него назначена встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, передает ТАСС.

Переговоры с Путиным запланированы на 14.00 (08.00 мск).

На следующий день в 8.15 пройдет встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Судом, в 11.30 – с главой Китая Си Цзиньпином, в 13.00 – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча пройдет «в присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон» ориентировочно в 14.00.