Стали известны подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом запланированы на 28 июня, ожидается, что они пройдут после первого заседания саммита G20 в Японии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«После завершения этого рабочего завтрака у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не станет разглашать остальных участников встречи.

«[Встреча пройдет] в присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон», – уточнил Ушаков.

Помощник российского президента пояснил, что главы государств обсудят общую канву ситуации в Сирии и вопросы совместной работы в сирийском направлении.

«Встреча с Трампом – ориентировочно в два часа, в три часа – второе рабочее заседание саммита», – сказал Ушаков. Он добавил, что продолжительность беседы зависит от президентов, и трудно предположить, сколько времени она займет.

«Но, как я сказал, наш руководитель имеет в виду выступить на втором заседании, так что он будет участвовать в нем», – сказал помощник Путина.

«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», – заключил Ушаков.

Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает работать над подготовкой встречи российского и американского президентов в японской Осаке.