Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Осаке

Кремль продолжает работать над подготовкой встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков добавил, что идет интенсивная подготовка к встрече, отметив, что Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«Да, контакты планируются. Мой коллега (помощник президента России Юрий) Ушаков даст брифинг, где он традиционно поговорит о программе. Я не хочу его предвосхищать», – ответил он.

Ранее советник главы Белого дома Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп ждет возможности встретиться с лидером России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Саммит G20 пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в «группу двадцати», в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации, как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.