Болтон заявил об ожидании Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп ждет возможности встретиться с лидером России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии, заявил советник главы Белого дома Джон Болтон.

«Президент Трамп ждет возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни», – сказал Болтон, передает РИА «Новости».

Сам советник американского лидера участвует в переговорах в Иерусалиме с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Эти встречи Болтон назвал этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.

В свою очередь заявил замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исходит из того, что встреча президентов России и США на саммите G20 в Осаке состоится.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, какие темы глава американского государства Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

G20 пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.