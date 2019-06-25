Трамп собрался обсудить с Путиным Украину на саммите G20

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, какие темы глава американского государства Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению чиновника, разговор в основном «будет посвящен вопросам региональной безопасности». В частности, планируется поднять темы Ирана, Украины, Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

Кроме того, президенты, вероятно, обсудят «контроль над вооружениями и улучшение отношений» России и США.

Представитель Белого дома уверен, что Трамп захочет обсудить тему «вмешательства» в американские выборы. При этом «сигнал, касающийся вмешательства в выборы, хорошо известен», Трамп «его повторит», передает ТАСС.

Возможно, будут говорить о Венесуэле, сообщил чиновник.

Пока не определены ни официальная повестка, ни дата, ни время встречи, однако сама встреча состоится, сказали в администрации США.

Кроме того, Трамп собирается встретиться с лидерами Турции, Китая, Германии, Индии, Японии, Австралии, а также с наследным принцем Саудовской Аравии.

Напомним, в ходе интервью Трампа телеканалу NBC ведущий поинтересовался, намерен ли президент предупредить Путина о недопустимости вмешательства в американский избирательный процесс.

«Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю», – сказал в ответ глава американского государства.