Трамп собрался обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы в США

Американский лидер Дональд Трамп может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему «вмешательства» в предстоящие выборы главы государства в США.

В ходе интервью Трампа телеканалу NBC ведущий поинтересовался, намерен ли президент предупредить Путина о недопустимости вмешательства в американский избирательный процесс, передает ТАСС.

Глава Белого дома заявил, что «возможно» обсудит эту тему с российским лидером, а после добавил: «Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю».

Ранее Трамп сообщал, что встретится в Осаке с российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что если американская сторона проявляет интерес к диалогу с Россией, то Москва готова к этому – «настолько, насколько они готовы».

Позже Путин заявил в эфире НТВ, что Россия готова к диалогу США, однако если американцам он не нужен, то Москва подождет, пока они «созреют».