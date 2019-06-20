Путин сказал, хочет ли встретиться с Трампом

Президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии задали вопрос о том, хочет ли он встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Вопрос задал победитель конкурса «Лидеры России», директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, который находится под личными санкциями США.

«Диалог всегда хорош. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, то мы готовы к этому диалогу – настолько, насколько они готовы. Но мы видим, какая там ситуация. Даже если президент хочет идти на встречу, то есть другие ограничения. Тем более появились ограничения и со стороны избирательной кампании, в которую Трамп уже вступил», – ответил Путин.

Он добавил, что часть американского истеблишмента спекулирует на отношениях с Россией и пытается что-то «выгадать в мутной воде».

«Как только наши коллеги будут готовы, мы тоже будем готовы. Тем более, есть темы: СНВ-3, налаживание отношений. А американские компании не уходят с нашего рынка, продолжают работать, при Трампе оборот их в России вырос на 5 млрд долларов», – заметил Путин.

Он назвал санкции «большой ошибкой со стороны США».

«Надеюсь, осознание об этом когда-то придет, и это будет исправлено», – подытожил Путин.