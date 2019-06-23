Путин предложил США «созреть» на диалог с Россией

Россия готова к диалогу США, однако если американцам он не нужен, то Москва подождет, пока они «созреют», заявил президент Владимир Путин в эфире НТВ.

«Я не знаю, это пускай они сами там решают. Нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог – пожалуйста, мы готовы. Не нужен – мы подождем, пока они созреют», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также сказал, что устройство политической системы США не позволяет его американскому коллеге Дональду Трампу реализовать какие-то вещи.

«Хотя, конечно, многое зависит от политической воли», – заметил Путин.

В то же время он выразил уверенность, что Трамп сам принимает решения.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин также заявил, что если американская сторона проявляет интерес к диалогу, то и Россия к нему готова.