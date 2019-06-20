Трамп анонсировал встречу с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встретится в Осаке с российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Трамп заявил о желании «дружить» с Россией и Китаем и «думает, что так и будет». Он планирует встретиться «в Японии на G20» с лидерами обеих стран, передает ТАСС со ссылкой на Fox News

Ухудшение отношений Москвы и Вашингтона Трамп связывает с «охотой на ведьм» в США, то есть с расследованием якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы.

Трамп считает, что американские СМИ все меньше внимания уделяют спекуляциям относительно приписываемых ему связей с Москвой, которые президент США назвал «мистификацией». При этом СМИ продолжают поддерживать его противников, сказал Трамп.

«Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами», – заявил он.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о подготовке графика двусторонних встреч на полях саммита G20, уточнив, что новостей о встрече президента России с лидером США нет.