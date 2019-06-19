Кремль прокомментировал встречи Путина на G20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке графика двусторонних встреч на полях саммита G20, уточнив, что новостей о встрече президента России с лидером США и наследным принцем Саудовской Аравии нет.

«У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», – сказал Песков РИА «Новости».

Пресс-секретарь также ответил на вопрос о ранее появившейся информации в одном из Telegram-каналов, что встреча Путина и Трампа пройдет 28 июня и якобы уже даже согласовано число участников. Песков сказал: «Не читал этого Telegram-канала, не знаю, о чем вы говорите».

Он также прокомментировал и возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, заявив, что понимания о сроках пока нет.

Ранее Песков неоднократно заявлял, что встреча российского и американского лидеров на G20 может может пройти в формате «на ногах».

Саммит G20 пройдет 28-29 июня в японской Осаке.