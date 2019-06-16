Песков допустил переговоры Путина и Трампа до G20

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти даже перед саммитом «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В то же время он добавил, что Россия пока не получала никаких инициатив из Вашингтона относительно возможных переговоров.

12 июня Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Путиным на полях саммита G20. Однако Москва пока не получала приглашения на переговоры от Вашингтона. В МИДе высказали предположение, что встреча может пройти «на ногах».

Саммит G20 состоится 28-29 июня.