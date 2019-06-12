МИД допустил встречу Путина и Трампа в формате «на ногах»

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о вероятном формате встречи президентов России и США на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке.

По его словам, она может пройти «на ногах», так как американская сторона не дает никаких четких сигналов о намерении провести встречу, передает РИА «Новости».

«Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле», – сказал Рябков.

По его словам, необходимо приложить определенный усилия и проделать дипломатическую работу, однако пока с американской стороны никаких импульсов не исходит.

Рябков добавил, что по всей видимости США пока не определились с предпочтительным форматом встречи.

«Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах»», – заключил дипломат.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает на саммите «большой двадцатки» встретиться с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.