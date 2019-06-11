Белый дом заявил о намерении Трампа встретиться с Путиным на саммите G20

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что на саммите «большой двадцатки» в Японии ему удастся встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это дает возможности встретиться по важным вопросам в потенциально важное время», – цитирует РИА «Новости» слова Болтона с его выступления на конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении встретиться с председателем КНР и президентом России на саммите «большой двадцатки» в Осаке, однако Москва сообщила, что Вашингтон не направлял соответствующего запроса.