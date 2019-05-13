Кремль прокомментировал сведения о запросе США на встречу Путина и Трампа

Вашингтон пока не направлял Москве запрос на организацию переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке в июне, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет, еще не было», – передает его слова ТАСС.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на близкие к Госдепу источники сообщил, что Вашингтон якобы запросил у Москвы переговоры Путина и Трампа на саммите в Осаке.