США запросили переговоры Путина и Трампа

Вашингтон запросил переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили СМИ со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.

Он уточнил, что США уже высказались в пользу встречи двух президентов, теперь ждут ответа от России. Источник оценил вероятность организации переговоров Путина и Трампа в Осаке, где в июне состоится встреча «двадцатки», как «высокую», сообщает «Коммерсант».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что госсекретарь США Майк Помпео в Сочи может обсудить встречу Путина и Трампа в японской Осаке.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что подготовка встречи Путина с Трампом на саммите G20 в Японии пока не ведется.