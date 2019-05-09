В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа на G20

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая могла бы пройти на саммите G20 в Японии, пока не ведется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что «пока не планируется встреча, не идет разговор о встрече», передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, не исключено, что Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео, который посетит Сочи с визитом 13-14 мая и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Также беседа Путина и президента Ирана Хасана Роухани в ближайшее время не планируется.

Ранее, 3 мая, Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что диалог между президентами России и США очень важен для поддержания спокойствия в мире.