Посол России описал значение диалога Путина и Трампа

Диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом очень важен для поддержания спокойствия в мире, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Знаете, что важно? То, что два президента разговаривают. Как я понимаю, тональность разговора конструктивная. Разговаривали намного дольше заявленного времени», – передает слова Антонова ТАСС.

Посол заметил, что его критиковали за позитивные оценки, однако он продолжает считать важным, что два лидера ведущих ядерных государств «разговаривают и решают проблемы стратегической безопасности».

«От того, насколько часто они разговаривают, зависит, насколько мир спит спокойнее», – сказал Антонов.

По его словам, ситуация в отношениях двух стран «очень непростая».

«Попытки некоторых политиков США разыграть карту внутренних проблем и сделать Россию ответственной за всё создавали и создают до сих пор такой токсичный фон», – добавил он.

3 мая Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в котором обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле и Сирии.