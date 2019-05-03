Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжительный разговор» состоялся по инициативе американской стороны, обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений «с акцентом на экономическое сотрудничество», сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президенты двух стран высказались «за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей», подтвердили настрой на «активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности».

«Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об основных итогах встречи с председателем государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею», – говорится в заявлении Кремля.

Обе стороны отметили важность последовательного продвижения в вопросе денуклеаризации полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в контексте прошедших там президентских выборов.

«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», – сообщает Кремль.

Говоря о ситуации в Венесуэле, Путин подчеркнул, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны».

«При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», – заявила пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что главы государств «выразили удовлетворение состоявшимся разговором». Переговоры носили «деловой и конструктивный характер».

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «это был очень позитивный разговор», передает РИА «Новости».

По ее словам, в ходе переговоров Трамп подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поговорил по телефону с Путиным; по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа.