Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным; разговор длился почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По ее словам, лидеры двух стран обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, также обсуждалось возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

Кроме того, затрагивался вопрос доклада спецпрокурора Мюллера по якобы «вмешательству» России в американские выборы.

По словам Сандерс, разговор прошел «в позитивном ключе», передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры длились почти полтора часа.

Песков не привел подробностей разговора, пообещал сообщение пресс-службы Кремля на этот счет.

Ранее МИД России заявил, что Москва выступает против создания Договора о запрещении ядерного оружия, так как это не способствует разоружению и идет вразрез с договором о нераспространении.

Что касается ситуации в Венесуэле, то ее в начале следующей недели будут обсуждать в ходе личной встречи госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров. Они также поговорили на эту тему по телефону.