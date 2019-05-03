Россия выступила против Договора о запрете ядерного вооружения

Россия выступает против создания Договора о запрещении ядерного оружия, поскольку это не способствует разоружению и идет вразрез с договором о нераспространении, заявили в МИД.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против ДЗЯО, в российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что договор не учитывает ключевые проблемы по ядерному разоружению.