Постоянные члены СБ ООН выступили против договора о запрете ядерного оружия

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против Договора о запрещении ядерного оружия и не станут его подписывать, говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном МИД России.

«Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности. Этот проверенный подход к ядерному разоружению дал ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов ядерного оружия», – отмечается в документе на сайте МИД России.

В нем указывается, что, по мнению пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот Договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы. Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности», – говорится в документе.

В то же время Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.