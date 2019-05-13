Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Осаке.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что США запросили встречу Путина и Трампа на саммите в Японии. В Кремле не подтвердили эту информацию.