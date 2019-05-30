Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа на G20

Кремль пока не получал предложений Вашингтона по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Но еще есть время. Кроме того, у нас главное на повестке дня – подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Главное на повестке дня – это подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, выступлению президента. Поэтому сейчас повестка дня очень насыщенная», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не поступил ли запрос на встречу от администрации США.

Кремль также пока не располагает информацией о предстоящей встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и его коллег из США и Израиля, передает РИА «Новости».

Ранее Песков также заявил, что президенты России и США могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы на полях саммита G20 в Японии.

В середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.