Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Японии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы на полях саммита G20 в Японии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если это произойдет, если такая встреча будет инициирована …, очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли Путин и Трамп обсуждать американские санкции против проекта «Северный поток – 2».

При этом Песков подчеркнул, что «пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на «Большой двадцатке» в Японии, потому что было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи или ее предложению», передает ТАСС.

В середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

До этого СМИ также сообщили, что США запросили встречу Путина и Трампа на саммите в Японии, но в Кремле не подтвердили эту информацию.