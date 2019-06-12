Трамп высказал намерение встретиться с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

О намерении Трампа встретиться с российским лидером во время проведения саммита G20 в Японии сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы не инициировали подготовку встречи Путина и Трампа.

«В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали. Каких-либо предложений от них мы не получали, поэтому не ведется подготовка какой-то отдельной встречи на двадцатке», – добавил он.

Песков также отметил, что Москва до сих пор не получила от США никаких предложений по подготовке встречи российского и американского лидеров.

Ранее Белый дом уже заявлял о намерении Трампа встретиться на саммите «большой двадцатки» в Осаке с Владимиром Путиным. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков высказал предположение, что встреча может пройти «на ногах».

Саммит G20 пройдет 28-29 июня.