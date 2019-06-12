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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп высказал намерение встретиться с Путиным на G20
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Зеленский принялся шутить про российский газ
Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию
Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
День России как повод ничего не говорить
Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
Как измельчала русская эмиграция
Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума
Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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