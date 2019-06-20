На пост премьера Британии осталось два кандидата

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов пятого тура голосования, в котором участвовали депутаты-тори из Палаты общин.

Джонсона поддержали 160 из 313 депутатов, за Ханта отдали свои голоса 77 депутатов, передает ТАСС.

Еще один претендент – министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув – получил 75 голосов и выбыл из борьбы.

Теперь имя лидера партии и премьера страны будет определено в голосовании по почте среди 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. Голосование должно завершиться в течение месяца, имя нового премьера назовут до конца июля.

Джонсон и Хант придерживаются разных точек зрения относительно Brexit. Джонсон выступает за «развод» 31 октября со сделкой с Брюсселем или без нее. Хант не исключает, что срок переговоров может быть продлен.

На протяжении всех туров голосования лидером в борьбе за пост британского премьера является Джонсон, при этом он только упрочивал свои позиции.