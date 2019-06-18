Джонсон упрочил лидерство в борьбе за пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов второго тура голосования, в котором участвовали члены тори в Палате общин британского парламента.

Исполняющая обязанности главы комитета 1922, который занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, Шерил Гиллан заявила, что Джонсон во втором туре получил поддержку 126 из 313 депутатов, что на 12 голосов больше, чем в первом туре, передает ТАСС.

Третий раунд голосования намечен на 19 июня. В него прошли также глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид.

Не прошел в третий тур экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Напомним, Джонсон получил наибольшую поддержку и в первом туре голосования депутатов-консерваторов на выборах лидера партии и главы правительства.