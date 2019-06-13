Джонсон стал лидером первого тура голосования на пост премьера Британии

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон получил наибольшую поддержку в первом туре голосования депутатов-консерваторов на выборах лидера партии и главы правительства.

Всего семь из десяти кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании вышли во второй тур голосования. Об этом после подсчета голосов заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции консерваторов Шерил Гиллан.

Примечательно, что среди претендентов на пост главы правительства остались только мужчины, передает ТАСС.

Для того, чтобы преодолеть барьер первого тура голосования, кандидатам требовалась поддержка 17 депутатов-консерваторов, или 5% от численности фракции тори в Палате общин. Эта задача оказалась непосильной для бывшего министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей, которая получила поддержку всего девяти депутатов, экс-заместителя министра финансов Марка Харпера (10 голосов) и экс-лидера Палаты общин (де-факто представителя британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом (11).

Наибольшую поддержку, 114 из 312 депутатов, получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. За ним идут нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант (43) и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (37).

Второй раунд, в котором кандидатам предстоит заручиться поддержкой уже 33 депутатов, намечен на 18 июня.

Накануне Джонсон дал старт своей избирательной кампании на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Выборы нового главы тори начались 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

По данным местных СМИ, наибольшая поддержка членов партии адресована Джонсону, далее следует нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, который ранее признался в употреблении наркотиков.

Газета ВЗГЛЯД сообщал, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза.