Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

«После трех лет и двух пропущенных крайних сроков [реализации Brexit] мы обязаны покинуть ЕС 31 октября», – сказал Джонсон на первом публичном выступлении после его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори, передает ТАСС.

«Пришло время объединить эту страну и это общество», – добавил он, уточнив, что это возможно только при выходе из Евросоюза.

Во время выступления Джонсон также извинился перед теми, кого ранее могли задеть его высказывания.

«Если иногда я использую [неподходящие] фразы и язык <...>, то я сожалею за нанесенные оскорбления, но я продолжу говорить настолько прямо, насколько я могу», – заявил он, отвечая на вопрос об отношении к критике со стороны бывших коллег его манеры высказываться.

Так, Джонсону припомнили, что он назвал женщин в бурках «похожими на грабителя банка», сказав, что в таких нарядах люди выглядят, как «почтовые ящики», а также его сравнение правительственной стратегии Brexit с поясом смертника.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Выборы нового главы тори начнутся 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

По данным местных СМИ, наибольшая поддержка членов партии адресована Джонсону, далее следует нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, который ранее признался в употреблении наркотиков.

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